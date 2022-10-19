Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için geri sayım: İşte canlı yayın bilgileri

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Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunun en dikkat çeken müsabakalarından biri olacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek. İşte, Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı hakkında bilgiler...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı bu akşam yapılacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor ise 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura çıkmıştı.

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