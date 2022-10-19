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Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için geri sayım: İşte canlı yayın bilgileri

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#Galatasaray-GMG Kastamonuspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için geri sayım: İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 17:58

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahaya çıkarak bir üst turun kapısını aralamak için mücadele edecek. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı bu akşam naklen ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın bilgileri.

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Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunun en dikkat çeken müsabakalarından biri olacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek. İşte, Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı hakkında bilgiler...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı bu akşam yapılacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor ise 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. tura çıkmıştı.

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#Galatasaray-GMG Kastamonuspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası

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