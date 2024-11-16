Galatasaray, Giresunspor'un eski yıldızı Sainz'ı istiyor!

Haberin Devamı

İspanya'da yayın yapan Radio Popular de Bilbao, Galatasaray’ın Norwich City’de forma giyen kanat forvet Borja Sainz ile ilgilendiğini öne sürdü.

2022-23 sezonunda forma giydiği Giresunspor’da attığı 10 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sainz, daha sonra transfer olduğu İngiltere Champiohship ekibi Norwich City’de yıldızını daha da parlattı.

Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 12 gol, 2 asist üreten 23 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray’ın yanı sıra ülkesi İspanya’dan Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Villarreal kulüpleri de talip. Borja Sainz’ın piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

GABRIEL SARA'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Giresunspor'un eski futbolcusu olan Borja Sainz, Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı Gabriel Sara'nın geçen sezon takım arkadaşıydı.

Haberin Devamı