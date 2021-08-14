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Spor Arena
Haber Giriş: 14.08.2021 - 23:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Peki, Galatasaray-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Giresunspor maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, bu sene hem ligde hem de Avrupa'da başarı elde etmek için sahada olacak. İşte, Galatasaray-Giresunspor maçı hakkında ayrıntılar...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.

Haftanın kapanış maçı olan müsabaka saat 21:45'te başlayacak ve BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

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