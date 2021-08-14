Galatasaray-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Giresunspor maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, bu sene hem ligde hem de Avrupa'da başarı elde etmek için sahada olacak. İşte, Galatasaray-Giresunspor maçı hakkında ayrıntılar...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.

Haftanın kapanış maçı olan müsabaka saat 21:45'te başlayacak ve BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.