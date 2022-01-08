Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Giresunspor maçı ile Süper Lig'de mücadele devam ediyor. Son 10 maçta sadece 2 kez galibiyet elde edebilen Galatasaray, son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetlerle sarsılan rakibi karşısında 3 puan alma şansını arayacak. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma yaklaşırken merak edilen Muhtemel 11'ler

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20'nci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Giresunspor'u konuk edecek. 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Işık Kaan, Nellson, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Morutan, Halil

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Pelupessy, Flavio, Sergio, Champness, Diabete, Balde

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GALATASARAY'DA KORONAVİRÜS ŞOKU

Galatasaray Kulübü; Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.