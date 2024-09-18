Galatasaray geri adım attı, tartışılan sponsor askıya alındı

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Galatasaray Kulübü, ‘meritking.news’ ile futbol takımının forma sırt sponsorluğu için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bir dijital spor haber platformu özelinde kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır” denildi. Şirketin ismini geçen haftaki Rize maçında giyilen formalara yazdıran sarı kırmızılılar, dün akşamki karşılaşmaya reklamsız çıktı.

2 YILDA 14 MİLYON DOLAR

Söz konusu firmanın, yasa dışı bahis sitesi Meritking ile bağlantılı olduğu ortaya çıkınca Galatasaray yönetimi büyük tepki görmüştü. Kulüp Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, iddialara ilişkin, “Biz, haber sitesinin sahibi olan firmayla 2 yıllığına 14 milyon dolara anlaşma yaptık. Bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, vergi memuru değilim” açıklamasını yapmıştı.