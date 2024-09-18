×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray geri adım attı, tartışılan sponsor askıya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Futbol#Sponsorluk
Galatasaray geri adım attı, tartışılan sponsor askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Sarı kırmızı kulüp, yasa dışı bir bahis şirketinin haber sitesiyle yaptığı anlaşmada geri adım attı. İlk kez Rize maçında formaların sırtında yer alan firma ismi dünkü karşılaşmada yazılmadı. G.Saray, “İddialar netleşene kadar anlaşma askıya alındı” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü, ‘meritking.news’ ile futbol takımının forma sırt sponsorluğu için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bir dijital spor haber platformu özelinde kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır” denildi. Şirketin ismini geçen haftaki Rize maçında giyilen formalara yazdıran sarı kırmızılılar, dün akşamki karşılaşmaya reklamsız çıktı.

Gözden KaçmasınOkan Buruktan derbi açıklaması: Provokasyonlara uymamalıyızOkan Buruk'tan derbi açıklaması: Provokasyonlara uymamalıyızHaberi görüntüle

2 YILDA 14 MİLYON DOLAR

Söz konusu firmanın, yasa dışı bahis sitesi Meritking ile bağlantılı olduğu ortaya çıkınca Galatasaray yönetimi büyük tepki görmüştü. Kulüp Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, iddialara ilişkin, “Biz, haber sitesinin sahibi olan firmayla 2 yıllığına 14 milyon dolara anlaşma yaptık. Bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, vergi memuru değilim” açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Futbol#Sponsorluk

BAKMADAN GEÇME!