Galatasaray, gerçek devler sahnesinde!

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek tek takım Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray’ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

İki İngiliz deviyle birden karşılaşacak

Zlatan İbrahimovic ve Kaka Leite’nin çektiği kurada Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti. Galatasaray, Liverpool, Atletico, Bodo/ Glimt ve Union Saint Gilloise ile sahasında, Manchester City, Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

iLK MAÇLAR 16-18 EYLÜL’DE

36 Takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde her ekip iç ve dış sahada 4’er olmak üzere 8’er maça çıkacak. Lig aşamasında ilk sekize giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off’ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Fikstür yarına kadar açıklanacak. İlk karşılaşmalar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

DURSUN ÖZBEK: RAKİPLERIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek rakiplerinden çekinmediklerini belirterek “Eşleştiğimiz takımlar kadar güçlüyüz” dedi. Özbek “Galatasaray ile oynayan her takım iki kez düşünsün. Hedefimiz çok yüksek. Ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveni