Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan "karaborsa bilet" iddialarına yanıt! Savcılığa başvurdu

Haberin Devamı

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir belge ile bulgu bulunmadan sadece dedikodulara dayanarak kendisinin hedef gösterildiğini ve hakkında ağır suçlamalarda bulunulduğunu kaydetti.

"Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği iddiasını yalanlayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar var olduğu iddia edilen bilet soruşturması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir şekilde ifade vermeye çağırılmadım. Üstelik sırf bu söylentilerin ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve bu tip bir soruşturma olması halinde ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım. Çıkıp iftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar, yayınlarda bunları da anlatsın. Şunun bilinmesini isterim ki ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım, bu camianın haklarını ahlak sorunu olan insanlara karşı hep savundum, ömrüm yettikçe de savunacağım."

Haberin Devamı

Savcılığa başvurdu

alatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı' iddiası üzerine avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Dilekçede, Yazgan’ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi. Öte yandan, sunulan dilekçenin ardından yapılan UYAP sorgulamasında, Yazgan hakkında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı olmadığı tespit edildi.



Son günlerde Galatasaray Spor Kulübü’nde bazı yöneticilerin, biletleri karaborsa satışa yönlendirerek gelir kazancı elde ettiği ve bununla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti. Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Yazgan’ın soruşturmanın bir parçası olduğu ve ifade vermeye çağrıldığı iddiası



Eray Yazgan’ın avukatları aracılığıyla Başsavcılığa sunduğu dilekçede, sosyal medya üzerinden Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde bilet satışıyla ilgili olarak bazı usulsüzlüklerin yapıldığı, bu usulsüzlükler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının ileri sürüldüğü, herhangi bir belgeye dayanmaksızın bu soruşturmanın bir parçası olduğu ve ifade vermeye çağrıldığının iddia edildiği yer aldı.

Haberin Devamı

Yazgan’a itibar suikastı yapıldığı öne sürüldü



Sunulan dilekçede, Yazgan’ın herhangi bir kolluk kuvveti ya da savcılığa ifade vermeye çağırılmadığı belirtildi. Dilekçede ayrıca, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılan sistem sorgulamasında Yazgan hakkında bir soruşturmaya ulaşılamadığı ancak sosyal medyada Yazgan’a yönelik itibar suikastı yapıldığı öne sürüldü.

Yazgan’ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi



Dilekçede Yazgan’ın avukatları, Yazgan hakkında iddia edildiği gibi bir soruşturmanın bulunup bulunmadığı konusunda bilgi almak istediklerini, eğer başlatılan bir soruşturma yoksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına basın açıklaması yapmayı talep ettiler. Ayrıca dilekçede, bir soruşturma açılmışsa da Yazgan’ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Soruşturma veya ihbar kaydı olmadığı tespit edildi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu ise söz konusu dilekçenin ardından Eray Yazgan hakkında yaptığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.