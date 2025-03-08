×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: Fenerbahçe aleyhine 10 penaltı verilmedi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Eray Yazgan#Süper Lig
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: Fenerbahçe aleyhine 10 penaltı verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:00

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, hakem kararları ve Mourinho'nun aldığı ceza hakkında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, F.Bahçe aleyhine sezon başından bu yana verimeyen 10 penaltı ve 11 tane kırmızı kart olduğunu söyledi. Kale Arkası programında Ersin Düzen’e özel açıklamalarda bulunan Yazgan şunları söyledi:

· “F.Bahçe'ye bir takım iteklemeler olmazsa, ciddi puan kaybederler. F.Bahçe’nin rakiplerine 26 haftada 10 penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş! F.Bahçe 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken hiç görmemiş. Ligin kırmızı gösterilmeyen tek takımı. Toplam 39 tane sarı kart gösterilmemiş! Bu sarı kartların 6 tanesinin çift sarıdan kırmızı olması lazım.

Gözden KaçmasınFatih Terim ile Cristiano Ronaldo yenişemedi Dev maçta 4 gol, 1 kırmızı kart...Fatih Terim ile Cristiano Ronaldo yenişemedi! Dev maçta 4 gol, 1 kırmızı kart...Haberi görüntüle

· 8 puanı yakalayan mevcut kadromuz ve teknik heyetimiz. 8 puan fark da açarız 18 puan da açarız.

· NE yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Rangers maçında Talisca’nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho’nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik.

Haberin Devamı

· SİZ Türkler şöylesiniz böylesiniz derseniz bu ırkçı söylemdir. Allah kimseyi, Türk halkına edilen hakaretleri savunmak durumunda bırakmasın. Acun Ilıcalı başta olmak üzere bu gayretin içindeler! TFF, 42. maddeden sevk etmeliydi Mourinho’yu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Eray Yazgan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!