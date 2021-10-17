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Galatasaray genel kurulunda 'özür' krizi! 'Eksik organ kaldı mı diye...'

#Galatasaray#Sarper Cengiz#Sedat Doğan
Galatasaray genel kurulunda özür krizi Eksik organ kaldı mı diye...

Galatasaray'ın gerçekleşen olağan genel kurulunda 'özür' krizi yaşandı. Eski yönetici Sedat Doğan'ın eski başkan Mustafa Cengiz'le ilgili dün yaptığı açıklamaların ardından Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz kürsüye çıktı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, dün başlayan olağan genel kurulda eski yönetici Sedat Doğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Olağan genel kurulda söz alarak konuşan Sarper Cengiz, aile olarak Sedat Doğan'dan özür beklediklerini dile getirdi.

İşte Sarper Cengiz'in açıklamaları;

"Ben 18-19 yıllık üyenizim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı iç içe olamıyordum Galatasaray'la. Sedat Bey vicdandan bahsetti. Konu Galatasaray değil, aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık bu, biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili bir özür bekleniyormuş. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var, o hastalığı öyle bir anlattınız ki... Babamın hastalığıyla çok yakından ilgilenmişsiniz. Organları saydınız, eksik organ kaldı mı diye doktorlarla baktık."

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"Babam 2 gündür hastanede. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması tıbbi sıkıntı yaratıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Cengiz Ailesi olarak Sedat Doğan'dan bir özür bekliyoruz"

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SEDAT DOĞAN'DAN YANIT: ÖZÜR DİLERİM

Sarper Cengiz'in açıklamalarından sonra söz alan Sedat Doğan, Cengiz ailesinden özür diledi.

Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Hassasiyet göstereceğim. Dünkü konuşmamda da bugünkü konuşmamda da Mustafa Cengiz Bey ve hastalığı ile ilgili bir tek şey söylemedim. Hastalığın nasıl ilerlediğini ben bilmiyorum. Galatasaray'ın geçmiş yönetimlerinden dolayı bir hastalık çıktığını söyledim. Şu anda mağduriyet yaşayan bir aile bir üzüntü duymuşsa ve bunu böyle algılamak istiyorsa ben kendilerinden özür dilerim. Ancak ben böyle bir şey söylemedim. Mustafa Cengiz ile ilgili bir şey söylemedim."

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"Babanız, benim çok uzun yıllar dostluk yaptığım ve başkanlığı içinde çalıştığım bir insan. Yapılan hataları onaylamak zorunda değilim ben dostum olduğu için. Üzüldüyseniz, özür dilerim. Lütfen yönetim bundan bir mağduriyet yaratmasın."

"İbra olmadığınız zaman, salonun iki tarafının birbirine re re re ra ra ra diye küfrettiğini hayatımda ilk kez gördüm. İbra olmanızı istiyorum ama hala gereğini yapmadınız."

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#Galatasaray#Sarper Cengiz#Sedat Doğan

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