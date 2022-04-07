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Galatasaray Genel Kurulu'na inceleme

#Galatasaray#Burak Elmas#Genel Kurul
Galatasaray Genel Kuruluna inceleme
Ali Naci Küçük

Müfettişler 2018-19-20-21 dönemi için yapılan olağan mali genel kurulları inceliyor. Eğer genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse, G.Saray’da 26 Mart 2022’de alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere kararların tamamı iptal edilecek.

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Olağan Mali Genel Kurul’da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı.

1 NİSAN'DA BAŞLADI

26 Mart 2022’de gerçekleşen Mali Genel Kurul sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan 2022 Cuma günü Galatasaray’da yapılan kritik toplantılar için inceleme başlattı. Dernekler Masası müfettişleri 2018-19- 20-21 dönemi için yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Tam 5 gündür çalışmaları ve incelemelerini sürdüren müfettişler, bu süreçte, 2018’de yapılan genel kurul başta olmak üzere, 2021 Ekim ayındaki Olağan Mali Genel Kurul ve 26 Mart’ta idari ibrasızlık kararının çıktığı toplantı görüntülerini izledi. 3 toplantının da görüntüleri müfettişler tarafından seyredildi.

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NEF STADI'NA GELDİLER

Dernekler Masası müfettişleri dün de NEF Stadyumu’na geldi ve 26 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurul’un, divan tutanağını incelemek istedi. Ancak tutanağın hazır olmadığı ifade edilince tarihi toplantıya Divan Başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan’dan bir an önce tutanağın yazılması talep edildi. Ve Aslan da öğleden sonra divan tutanağını iletti.

KARARLAR İNCELENDİ

İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’ndan gelen müfettişler, Galatasaray Kulübü yönetim kurulu kararlarını da mercek altına alıp incelemede bulundu.

İBRASIZLIK İPTAL OLABİLİR

Şimdi Dernekler Masası kısa süre içerisinde karar verecek. Eğer mali genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse Galatasaray’da 26 Mart 2022’de alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere toplantıda alınan kararların tamamı iptal edilecek.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Genel Kurul

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