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GeriFutbol Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!
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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!
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Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın ilk 3 dakikasında tribünler sessiz kalacak.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.


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