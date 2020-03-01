Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:30,
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında ses çıkmayacak!
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın ilk 3 dakikasında tribünler sessiz kalacak.
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.
Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.
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