Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ardından Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a uyarı! 'Analiz edilmesi gerekiyor'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 10:06

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"Çok güzel maç oldu, keyif aldım. Goller, kırmızılar, direkler, kaçan pozisyonlar..."

"Gençlerbirliği maça çok iyi hazırlanmış. Merkezi iyi kapattı, oyunu kenarı yönlendirdi."

'YUSUF BAĞIRA BAĞIRA 'HOCAM BENİ DEĞİŞTİR' DEDİ'

"İlkay son 25-30 dakika oynayacaktı, mecburen 45 dakika oynadı. Yusuf, bağıra bağıra 'Hocam beni değiştir' dedi. Sahadaki performansını ne kendisi ne de taraftar beğenmiştir. Bir oyuncu için sonradan oyuna girip devre arası çıkmak kadar kötü bir şey yoktur. Çıkmayı hak etti de."

'OLAYLARDAN SONRAKİ EN İYİ PERFORMANSIYDI'

"Çok iyi bir Barış Alper Yılmaz izledik. Sezona çok iyi başlamıştı. Olaylardan sonraki en iyi performansıydı. 1 gol attığı için demiyorum; fit, diri, iri, öz güvenli, mücadeleci, adam eksilten, atletizm gösteren, geriye koşan..."

'NEGATİF KONUŞANLARA CEVAP VERME MAÇI OLDU'

"Icardi açısından negatif konuşanlara cevap verme maçı oldu."

'TARAFTAR ÇOK MUTLU MUDUR BİLMİYORUM'

"Bugün skorda Galatasaray kazandı. Kazanmanın mutluluğu çok değil çünkü beklenilmeyen sakatlıklar oldu. Gençlerbirliği'nden 2 gol yenildi. 10 kişi oynayan Gençlerbirliği'ne 10 kişi oynadığı hissettirilmedi. İşin bu taraflarının analiz edilmesi gerekiyor. Bazen kazanırken dersler almak önemlidir. Taraftar çok mutlu mudur bilmiyorum. 3-1'i bulmuşsun, rakip 10 kişiyken 3-2 oldu. 3-3 olabilecek pozisyonlar da verdin."

"Hakem maşallah kötüydü. Maçın ağırlığını kaldıramadı, dağıldı."

