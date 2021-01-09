Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Arda Turan ve Belhanda olay oldu! Golden sonra Fatih Terim...

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Arda Turan ve Fatih Teirm'in hareketi gündem oldu.

Mücadelenin henüz 27. saniyesinde Diagne ile öne geçen Galatasaray, 30. dakikada Younes Belhanda ile farkı 2'ye yükseltti.

Belhanda 44 ve 45+1. dakikalarda 2 gol daha buldu ve ilk devreyi 4-0'lık üstünlükle tamamladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hat-trick yapan Belhanda'nın iki golünde asisti yapan isim ise Arda Turan oldu.

Arda Turan ve Belhanda, Gençlerbirliği karşısında gösterdikleri performansla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Belhanda ve Arda için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı









YOUNES BELHANDA'DAN 8 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK

Gençlerbirliği filelerine üç gol gönderen Younes Belhanda, Ekim 2013'teki Dinamo Kiev 9-1 Metalurh Donetsk maçından bu yana ilk kez hat-trick yaptı.

FATİH TERİM'DEN OMAR MESAJI

Belhanda'nın 30. dakikada kaydettiği golün ardından Fatih Terim, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar'ın formasını havaya kaldırdı.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, son karşılaşmada 4 gol yiyen defansta 4 ismin 3'ünü değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Linnes, Saracchi ve Luyindama'yı yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Şener, Marcao ve Emre Taşdemir'e görev verdi. Geçen maça göre savunmada yerini sadece Donk korudu.

4 MAÇ SONRA TAKIMININ BAŞINDA

Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi. Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.