Galatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu

Henüz 27. saniyede gol perdesini Diagne ile açan sarı kırmızılılar, Younes Belhanda'nın hat trick yaptığı maçta ilk yarıyı 4 golle önde kapattı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan 23 yaşındaki genç kaleci Übeyd Adıyaman, kalesini gole kapatamazken yediği hatalı goller sonrası sosyal medyada çok konuşuldu.

Genç kalecinin 2013 yılında Galatasaraylı Fernando Muslera için attığı "Muslera daha ne yapsın?" tweeti sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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