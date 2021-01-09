MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu
GeriFutbol Galatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan Gençlerbirliği file bekçisi Übeyd Adıyaman, müsabakanın ilk 45 dakikasında kalesinde 4 gol gördü.

Henüz 27. saniyede gol perdesini Diagne ile açan sarı kırmızılılar, Younes Belhanda'nın hat trick yaptığı maçta ilk yarıyı 4 golle önde kapattı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan 23 yaşındaki genç kaleci Übeyd Adıyaman, kalesini gole kapatamazken yediği hatalı goller sonrası sosyal medyada çok konuşuldu.

Genç kalecinin 2013 yılında Galatasaraylı Fernando Muslera için attığı "Muslera daha ne yapsın?" tweeti sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçına Übeyd Adıyaman damga vurdu

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle