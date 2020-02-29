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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:44,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır
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Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

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