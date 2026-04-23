Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası Osimhen çılgına döndü! Hakemin üzerine yürüdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk 45 dakikada iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk takım Gençlerbirliği etkili girdi. Başkent temsilcisi, 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

OSIMHEN SONRADAN OYUNA GİRDİ

Osimhen, maçın 78. dakikasında oyuna dahil oldu. Nijeryalı futbolcunun kolundaki alçı dikkat çekti.

MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Osimhen, maçın bitiş düdüğü sonrası hakem Oğuzhan Aksu'ya büyük tepki gösterdi. Hakem Aksu, Osimhen'e sarı kart gösterdi.

Osimhen sert itirazlarını sürdürürken takım arkadaşlarının araya girmesiyle hakemden uzaklaştırıldı.

Galatasaray, hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak.