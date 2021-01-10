Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası bombayı patlattı! "İrfan Can..."

İLKER YASİN - HAZIRLIK MAÇI BİLE CİDDİYET İSTER

2 haftada kaybedilen 5 puan sonrası sahaya inen Terim’in tekrar dümende olmasına gerek bile yoktu. Çünkü Gençlerbirliği’nin dümeni de boştu. Bence şişik egolu, büyük yetenek ama veteran Belhanda’yı Terim göndermek ister ama göndermez.

Eğer Belhanda çok gitmek isterse bu baş ağrısından kurtulmak ister Terim ama Belhanda’dan iyisi varsa...

Terim maç öncesi “tüm orta saha oyuncularımız sahada. Hepsi bu kadar derken” bu bölgeye ihtiyacı ve talebi olduğunun mesajını verdi kuşkusuz. Gerçek ortada zaten. 3 günde 1 maç trafiğinde sakat ve cezalı oyuncu bolluğuna ağlamak yerine, yüksek standartlarda maçı götürecek, çevirecek klas bir orta saha yıldızının yokluğuna dert yanmak bu.

ARDA YORULAN BİR STAR

Fulham’dan Seri, Başakşehir’den irfan Can, Alanya’dan Salih... Hangisi gelirse gelsin takımın ciddi bir yarasına merhem olacaktır. Akbaba sakatlık psikozunun etkisi altında. Belhanda dün olduğu gibi keyfi yerindeyken ve geniş alan çokluğunda hat-trick yaparak oynayan ve skora giden bir oyuncu.

Kılınç-Ömer cezalı, Arda boş alan bulduğunda kritik golleri ve en iyi asistleri yapan ama çabuk yorulan bir star. Ağır, dönüşleri zayıf Luyindama’yı yedek bırakıp elindeki en iyi orta oyuncusu Donk’u geri dörtlü içinde pas çıkış istasyonu olarak kullanmak orta sahayı en arkadan başlatmak demekti. Konya’nın 2 beki G.Saray’ın 2 beki sürklase etmişti. Dün o iki bek linnes ve Saracchi’nin yerinde Şener ve Taşdemir sahadaydı.

G.Saray orta sahası ile değil kenar hücum organizasyonlarıyla farka gitti dün akşam. Bir de “Biz bu G.Saray’ı yeneriz” diyen Gençlerbirliği Başkanı Cavcav’a inanan ve İstanbul’da kazanma arzusuyla farklı yenilgiye davetiye çıkaran teknik direktör Mustafa Kaplan da maçta ve skorda etkili oldu.

EN VERİMLİ BEK TAŞDEMİR

Bence Emre Taşdemir G.Saray beklerinin en verimli olanı. Dün sol çizgideki mükemmel performansı, Arda ve Diagne ile solda kurdukları pas üçgenleri skorun büyümesindeki etkenlerden biriydi. Taşdemir oynadığı her maçta gösterdiği performansla yerinin 1. adamı olma hakkını elde etmiştir. Futbol bir mücadele oyunu ve bir mücadelenin hep bir dengesi vardır. Oyun içinde sistemler değişmekte, özgürlükler ve şov için de biraz yer kalmaktadır. Ama G.Birliği dün ne mücadelenin ne sistemin ne de özgürlüklerin ve şov için harcanacak çabaların yanına yaklaşamadı. 6 gollü galibiyet G.Saray’ın oynadığı futbolun hakkı değildi. Salı günü kupada Malatya hafta sonunda ligde Beşiktaş ile derbi karşılaşmasına çıkacak G.Saray’da bu skor yüzleri güldürebilir. Ama inanıyorum ki özellikle orta sahada başlayan geri dönüşü ve hücuma çıkışı yavaş, fiziksel mücadele arzusu düşük oyuncular grubunun arasında dinamik bir anlayış getirmek lazım. Bu da Terim’in işi.

KANAT ATKAYA - ERKEN ATAN YOL ALDI

Fatih Terim’in ceza dönüşü sahaya çıktığı ilk maçta çözmesi gereken kadro denklemi daha da karmaşık hale gelmişti; ancak yapacak bir şey yok, ‘yeni normal’ bu... Geçen haftanın kötülerinden Linnes ve Saracchi’yi yoğun maç trafiğinde dinlendirmek istediğimi söyleyen terim, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı ile başladı oyuna. İki oyuncu da cansiperane şekilde oynarken savunmaya da hücuma da müthiş katkı sağladılar. Mbaye Diagne 27’nci saniyede sezonun en erken golünü atarken, servis yapan da Emre Taşdemir’di zaten.

Marcao ve Taylan’ın katılımıyla omurgasını düzelten sarı kırmızılılar ‘çok erken’ golün ardından da yoğun baskıyı sürdürdü.

BELHANDA’YA ŞAPKA ÇIKARMALIYIZ

Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Emre Akbaba ve Arda turan ilk yarım saatte skor farkını artıracak net fırsatlar yakaladı, Galatasaray atakları sıklaştı, ikinci golün gelmesi ‘an meselesine’ dönüştü.

Doğru vuruş, Arda Turan’ın pasında Younes Belhanda’dan geldi. Konyaspor karşısında ‘kaçak güreşen’ Belhanda, 30’uncu dakikadaki bu golün ardından ilk yarı sona erene kadar ‘hat-trick’i tamamlamıştı dün akşam. Bu durumda şapkayı çıkartmak gerekir.

İlk yarıda sadece 4 faul yapan Galatasaray (rakip 10 faul), ikili mücadelelerde ise yüzde 72 üstünlük sağlamıştı. Bu istatistiği genç kaleci Übeyd’in kendisini çok fazla suçlamaması için özellikle veriyorum. Sakın yıkılmasın, yılmasın, bu kötü tecrübeyi bir şekilde motivasyon kaynağına dönüştürsün, üzülmesin.

DERBİ İÇİN İŞARET DEĞİL

İkinci yarıda 20 dakika kadar direnç göstermeye çalışsa da dengesi bozulan Gençlerbirliği oyuna tutunamadı, Oğulcan ve penaltıdan Babel’in attığı gollere engel olamadı. Son haftalarda yakaladığı ivmeyle İstanbul’a gelen Gençlerbirliği, erken yediği golün etkisinden kurtulamamanın bedelini ağır ödemiş oldu. Galatasaray farklı galibiyeti de doğru okursa, gelecek hafta oynayacağı zorlu Beşiktaş derbisi için bir işaret olarak görmezse akıllı davranmış olur. Bu tecrübeye sahip ve böyle yapacağından eminim.

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