Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Sessegnon, Candeias, Sio, Ayite.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçına dair bilinmesi gerekenler
- Ev sahibi takımda Christian Luyindama, Mario Lemina sakatlıkları; Younes Belhanda cezası, misafir takımda ise Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Pierre-Yves Polomat sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- Son 10 yılda, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların tamamını Fatih Terim yönetimindeki takımlar kazandı.
Galatasaray cephesi
- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- En golcü oyuncusu 6 golü bulunan Radamel Falcao.
- 13 maçla en fazla galibiyet alan 4 takımından biri.
- 18 golle en az gol yiyen takımı.
Gençlerbirliği cephesi
- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.
Aralarındaki son maçlar
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 0-1 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Galatasaray 4 ve Gençlerbirliği 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Galatasaray 6, Gençlerbirliği 1 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Galatasaray 19 gol atarken, Gençlerbirliği 9 golle karşılık verdi.
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