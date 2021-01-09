Galatasaray GençlerbirliÄŸi maçÄ± saat kaçta? Galatasaray'da 6 eksik..
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda baÅŸkent temsilcisini aÄŸÄ±rlayacak. GenÃ§lerbirliÄŸi'ni konuk ettiÄŸi son altÄ± SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± toplam 19 gol atarak kazanan Galatasaray, Mart 2013'teki 1-0'lÄ±k yenilgiden bu yana rakibine iÃ§ sahada puan vermiyor. GenÃ§lerbirliÄŸi'nin SÃ¼per Lig tarihinde en fazla maÄŸlup olduÄŸu iki rakibinden biri Galatasaray. Ä°ÅŸte karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi istatistikler ve canlÄ± yayÄ±n bilgileri
Bu sezon evinde oynadÄ±ÄŸÄ± sekiz SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n sadece birini kaybeden Galatasaray, tek maÄŸlubiyetini iki gol yediÄŸi tek karÅŸÄ±laÅŸmada aldÄ±. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda dÃ¶rt puan toplayan GenÃ§lerbirliÄŸi, bu sezon daha Ã¶nceki beÅŸ dÄ±ÅŸ saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã¼Ã§ puan alabilmiÅŸti.
SÃ¼per Lig'de Ankara takÄ±mlarÄ±nÄ± konuk ettiÄŸi son dokuz maÃ§Ä±n sekizini kazanan Galatasaray, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n beÅŸinde gol yemedi ve 28 gol attÄ±. Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na konuk olduÄŸu son yedi SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n sadece birini kazanabilen GenÃ§lerbirliÄŸi, tek galibiyetini kalesini gole kapattÄ±ÄŸÄ± tek karÅŸÄ±laÅŸmada aldÄ±. Evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fatih Terim yÃ¶netiminde Ã¼st Ã¼ste iki iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ± golsÃ¼z tamamlamadÄ±. SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ maÃ§ta Ã¼Ã§ gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, daha Ã¶nceki 19 karÅŸÄ±laÅŸmada ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sayÄ±yÄ± geride bÄ±raktÄ±.
GÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± son altÄ± SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda sekiz gol atan Galatasaray forveti Mbaye Diagne, GenÃ§lerbirliÄŸi'ne rakip olduÄŸu tek maÃ§ta ligdeki ilk hat-trick'ini yapmÄ±ÅŸtÄ±. GenÃ§lerbirliÄŸi forveti Giovanni Sio, SÃ¼per Lig'de attÄ±ÄŸÄ± son altÄ± golÃ¼n sadece birini deplasmanda kaydedebildi. GenÃ§lerbirliÄŸi'ne rakip olduÄŸu son dÃ¶rt SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde gol sevinci yaÅŸayamayan ve iki yenilgi alan Fatih Terim, daha Ã¶nceki altÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada rakibine maÄŸlup olmamÄ±ÅŸtÄ±.
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GALATASARAY GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° MAÃ‡I SAAT KAÃ‡TA?
TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak maÃ§Ä±, hakem Halis Ã–zkahya yÃ¶netecek. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 kanalÄ±dan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
Ligde geride kalan 17 haftanÄ±n 1'ini bay geÃ§erek 16 maÃ§a Ã§Ä±kan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaÅŸadÄ±. Galatasaray, topladÄ±ÄŸÄ± 30 puanla bir maÃ§Ä± fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sÄ±rada yer aldÄ±.
GenÃ§lerbirliÄŸi ise 16 karÅŸÄ±laÅŸmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gÃ¶rdÃ¼. Haftaya 19 puanla giren kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, averajla 16. sÄ±rada yer buldu.
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FATÄ°H TERÄ°M'Ä°N CEZASI DOLDU
Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapabilecek.
Ligin 13. haftasÄ±ndaki Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k mÃ¼sabakasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Terim'e sonrasÄ±ndaki ihlalleri gerekÃ§esiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiÄŸi 5 maÃ§lÄ±k ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafÄ±ndan 4 mÃ¼sabakaya indirildi.
Terim, SÃ¼per Lig'deki GÃ¶ztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maÃ§larÄ±nda yedek kulÃ¼besinde yer alamayarak cezasÄ±nÄ± doldurdu.
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SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSÄ°K
Galatasaray'da 6 futbolcu, Ã§eÅŸitli nedenlerden dolayÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi'ne karÅŸÄ± mÃ¼cadele edemeyecek.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte sakatlÄ±klarÄ± sÃ¼ren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo, sahadaki yerini alamayacak. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± havai fiÅŸek kazasÄ± nedeniyle tedavisi sÃ¼ren Omar Elabdellaoui de baÅŸkent ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakacak.
Emre KÄ±lÄ±nÃ§ ve Ã–mer Bayram ise cezalarÄ± nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekibe karÅŸÄ± sahaya Ã§Ä±kamayacak. Emre, ligin 16. haftasÄ±ndaki Fraport TAV Antalyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve 2 maÃ§ ceza almÄ±ÅŸtÄ±. Ã–mer de Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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BEÅžÄ°KTAÅž DERBÄ°SÄ° Ã–NCESÄ° 2 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± Ã¶ncesi sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.
Bu futbolcular, kart gÃ¶rmeleri durumunda 19. haftadaki BeÅŸiktaÅŸ derbisinde forma giyemeyecek.
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ARDA TURAN VE MARCAO DÃ–NÃœYOR
SarÄ± kart cezalarÄ±nÄ± dolduran kaptan Arda Turan ile Marcao, yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±mdaki yerini alabilecek.
Ligin 16. haftasÄ±ndaki Antalyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda sarÄ± kart gÃ¶ren iki futbolcu, cezalarÄ±nÄ± Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda doldurdu.
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2021'DE GALÄ°BÄ°YETÄ° YOK
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 2021 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 2 mÃ¼sabakada da puan kaybÄ± yaÅŸadÄ±.
Ligin 16. haftasÄ±nda 2 Ocak'ta konuk ettiÄŸi Fraport TAV Antalyaspor ile golsÃ¼z berabere kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta deplasmanda Ä°ttifak Holding Konyaspor'a 4-3 maÄŸlup oldu.
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Ä°Ã‡ SAHADA SON 5 MAÃ‡TA YENÄ°LMEDÄ°
Galatasaray, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 5 lig maÃ§Ä±nda maÄŸlup olmadÄ±.
Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, sonrasÄ±ndaki 5 iÃ§ saha maÃ§Ä±nda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldÄ±.
Galatasaray, bu sÃ¼reÃ§te MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, AtakaÅŸ Hatayspor ve GÃ¶ztepe'yi maÄŸlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldÄ±.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 8 kez fileleri havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gole izin verdi.
Halis Ã–zkahya, ligde 804 gÃ¼n sonra Galatasaray maÃ§Ä±nda
Hakem Halis Ã–zkahya, SÃ¼per Lig'de 804 gÃ¼n sonra Galatasaray'Ä±n maÃ§Ä±nda dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.
Ligde son olarak 28 Ekim 2018'de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n deplasmanda 2-0 kaybettiÄŸi Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶neten Ã–zkahya, Mariano Filho'ya gÃ¶sterdiÄŸi sarÄ± kart nedeniyle Galatasaray tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmiÅŸti. BrezilyalÄ± oyuncu, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kart nedeniyle cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve bir sonraki hafta FenerbahÃ§e ile yapÄ±lan derbide forma giyememiÅŸti.
Ã–zkahya, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±ndan yaklaÅŸÄ±k 1 ay sonra sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin Konyaspor'u konuk ettiÄŸi mÃ¼sabakada Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son anlarÄ±nda hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in verdiÄŸi penaltÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸ, sÃ¶z konusu penaltÄ± nedeniyle 1-1 sona eren mÃ¼cadelede Ã–zkahya da GÃ¶Ã§ek'i VAR'a Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camianÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.
Galatasaray-Konyaspor mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkez Hakem Kurulu, GÃ¶Ã§ek ve Ã–zkahya'nÄ±n performanslarÄ± yeterli gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi gerekÃ§esiyle dinlendirileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiri ise uzun sÃ¼re TÃ¼rk spor kamuoyunun gÃ¼ndeminde yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan ligde Galatasaray maÃ§Ä±na Ã§Ä±kamayan Halis Ã–zkahya, bu sÃ¼reÃ§te sadece 1 kez TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± yÃ¶netti. 15 Ocak 2020'deki mÃ¼sabakada Galatasaray, deplasmanda Ã‡aykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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GALATASARAYLI FUTBOLCU OMAR ELABDELLAOUÄ°, TEDAVÄ° SÃœRECÄ°NÄ°N Ä°YÄ° GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° AÃ‡IKLADI
YÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda elindeki havai fiÅŸeÄŸin patlamasÄ± nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi sÃ¼ren GalatasaraylÄ± futbolcu Omar Elabdellaoui, tedavi sÃ¼recinin iyi gittiÄŸini sÃ¶yledi.
GS TV'ye telefonla baÄŸlanan Elabdellaoui, "Tedavi sÃ¼recim Ã§ok iyi gidiyor. Durumum her geÃ§en gÃ¼n daha iyiye gidiyor. Tabii ki bu yÃ¼zden mutluyum." dedi.
Zorlu dÃ¶nemde pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Elabdellaoui, "AldÄ±ÄŸÄ±m tÄ±bbi desteÄŸe ve etrafÄ±mda benimle ilgilenen insanlara gÃ¼veniyorum. OnlarÄ±n desteÄŸiyle gelecekte her ÅŸeyin iyi olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse aldÄ±ÄŸÄ±m desteÄŸe ÅŸÃ¼kran borÃ§luyum." ifadelerini kullandÄ±.
KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, yÃ¶neticiler, teknik direktÃ¶r Fatih Terim ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na ve taraftarlara verdikleri destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Elabdellaoui, "Beni birÃ§ok kez gelip ziyaret ettiler. TÃ¼m TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n desteÄŸine minnettarÄ±m. Benim durumumu her gÃ¼n arayÄ±p soran SayÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°nanÄ±n ne kadar minnettar ve ÅŸÃ¼kran dolu olduÄŸumu anlatÄ±rken doÄŸru kelimeleri seÃ§mekte zorlanÄ±yorum. Tek sÃ¶yleyebileceÄŸim, herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Åžu ana kadar olduÄŸu gibi lÃ¼tfen dualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin. UmarÄ±m gelecekte her ÅŸey iyi olacak." diye konuÅŸtu.
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