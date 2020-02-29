Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maçta, şampiyonluğa yaklaşan sarı kırmızılı ekip kendi evinde yenilgi yaşamak istemiyor. 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan toplayan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. İşte, Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat ve kanal bilgisiyle ilgili detaylı bilgiler.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı 1 Mart Pazar günü Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Hedef 8'de 8

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Lemina sakat, Belhanda cezalı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular maçta sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

96. kez karşı karşıya gelecek

İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.