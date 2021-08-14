Galatasaray gençler için 19 milyon Euro ödedi

10 milyon Euro’luk teklif yapılan Gedson Fernandes de gelirse bu rakam 30 milyon Euro’ya yükselecek.

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon Euro, 24 yaşındaki Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau için 6.5 milyon Euro, 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu için 3 milyon Euro, 21 yaşındaki sol kanat Barış Yılmaz için 1.5 milyon Euro ve 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey için 1 milyon Euro ödedi. Sarı kırmızılı kulüp; Aytaç Kara, alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt’u ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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