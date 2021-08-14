Galatasaray gençler için 19 milyon Euro ödedi
Sarı kırmızılılar transferde kesenin ağzını açtı. Transferde genç ve gelecek vadeden isimlere ağırlık veren Galatasaray, bu yaz aldığı 5 futbolcu için toplamda 19 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
10 milyon Euro’luk teklif yapılan Gedson Fernandes de gelirse bu rakam 30 milyon Euro’ya yükselecek.
Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon Euro, 24 yaşındaki Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau için 6.5 milyon Euro, 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu için 3 milyon Euro, 21 yaşındaki sol kanat Barış Yılmaz için 1.5 milyon Euro ve 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey için 1 milyon Euro ödedi. Sarı kırmızılı kulüp; Aytaç Kara, alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt’u ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
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