Galatasaray, gelirde de şampiyon oldu! Süper Lig ve Avrupa'da...

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Süper Lig’de 24. kez şampiyon olan Galatasaray bu sezon gelirlerde de rakiplerine büyük fark attı. Lige katılım bedeli olarak 38 milyon 30 bin TL alan sarı kırmızılılar 33 galibiyet, 3 beraberlikle 84 milyon 456 bin TL performans primi kazandı. 77 milyon 625 bin TL şampiyonlar payına ek olarak Cimbom ligi zirvede bitirmenin ödülü olarak da 39.8 milyon TL elde etti. Galatasaray toplamda 239.9 milyon TL (mevcut kura göre yaklaşık 6.9 milyon Euro) ile yayın gelirinden en çok parayı alan takım oldu.

100 milyon barajını 5 takım geçti

Sarı kırmızılıları 217.2 milyon TL (yaklaşık ile 6.2 milyon Euro) ezeli rakibi Fenerbahçe izlerken diğer 2 büyükten Beşiktaş 145 milyon TL (4.1 milyon Euro), Trabzonspor ise 141.9 milyon TL (4 milyon Euro) aldı. Ligde şampiyonluk yaşayan bir diğer takım olan Başakşehir’in toplam kazancı ise 109.9 milyon TL (3.1 milyon Euro). İlk 5 takım dışında 100 milyon barajını aşan kulüp bulunmazken sezonun en az gelir elde eden takımı ise 56.4 milyon TL ile küme düşen İstanbulspor oldu.

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Avrupa gelirinde Devler Ligi farkı

Bu sezon Avrupa’da mücadele eden Türk takımları arasında gelir konusunda Galatasaray’ın yanına yaklaşabilen yok. 2. ön elemeden dahil olduğu Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kadar kalan, Avrupa macerası Avrupa Ligi play-off’unda sona eren Cimbom toplamda 30 milyon 140 bin 737 bin Euro gelir elde etti. Konferans Ligi’nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe 8 milyon 613 bin 761 Euro kazandı. Beşiktaş 5 milyon 152 bin 661 Euro, Adana Demirspor ise 1 milyon 91 bin 862 Euro elde etti.