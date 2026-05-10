Galatasaray gelirde de şampiyon! Kasaya tam 70 milyon Euro

Haberin Devamı

Üst üste 4., toplamda 26. kez Süper Lig’de zirveye çıkan Galatasaray bu başarısının karşılığı olarak yayın geliri paylaşımında en az 882,49 milyon TL’yi kasasına koymayı garantiledi. Sarı kırmızılılar 227,8 milyon TL’lik şampiyonluk ödülünün yanı sıra lige katılımdan 132,2 milyon TL almaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yıl son kez dağıtılacağını açıkladığı ve her biri 10,25 milyon TL olan şampiyonluk payından da Cimbom 266,5 milyon TL’yi kasasına koymayı garantiledi.

Geçen yıl 595.5 milyon TL kazandı

Galibiyette 9,66 milyon TL verildiği, beraberlikte takımların bu rakamı paylaştığı düşünüldüğünde Galatasaray şu ana kadar kazandığı 24 maçtan 231,84 milyon TL, 5 beraberlikten de 24,15 milyon olmak üzere toplamda 255,99 milyon TL alacak. Kalan son maçtaki performansına göre bu rakamın daha da artması da söz konusu. Ancak şu ana kadarki performansı hesaplandığında sarı kırmızılılar toplamda 882,49 milyon TL (yaklaşık 16.6 milyon Euro) ödül alacak. Galatasaray geçen sezonki şampiyonlukta 595,5 milyon TL kazanmıştı.

Haberin Devamı

Devler Ligi’nde gelir katlanıyor

Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde direkt yer alacağı için ‘ayak bastı parası’ olarak 18,62 milyon Euro alacak. 2025-26 sezonunda ayak bastı, performans, son 16’ya katılım, yayın havuzu ve UEFA katsayı kalemlerinden 53.53 milyon Euro almayı hak kazanmıştı. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonda da bu yılki performansa ulaşırsa yaklaşık 70 milyon Euro’luk gelirin sahibi olacak.