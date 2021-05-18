Galatasaray, Gedson Fernandes’ten vazgeçmeyecek

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir başka hedef ise Gedson Fernandes…

Yeni Malatyaspor maçının ardından ligin sona ermesi ile veda mesajı paylaşan Portekizli oyuncu için Galatasaray görüşme talep edecek.

Bir yıllık daha kiralık kontrat yapmak isteyen Galatasaray, futbolcu ve menajerini ikna etmek için masaya oturmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN ADAYLARI: TRANSFERi TERiM YAPSIN

G.Saray’da üç başkan adayı; Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu seçimler yapılana kadar futbol takımının yapılanmasıyla ilgili kararların Fatih Terim tarafından alınması ve çalışmaların vakit kaybetmeden başlaması çağrısında bulundu. Işın Çelebi de daha önce Fatih Terim ile yola devam edeceğini açıklamıştı.