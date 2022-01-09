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'Galatasaray Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı' iddiası! Maaş ve Benfica'ya ödenecek kiralama bedeli...

#Transfer#Gedson Fernandes#Galatasaray
Galatasaray Gedson Fernandeste mutlu sona ulaştı iddiası Maaş ve Benficaya ödenecek kiralama bedeli...

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes transferini bitirdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Benfica'ya 1.5 milyon, Fernandes'e ise toplamda 2 milyon 700 bin Euro ödeyecek.

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Galatasaray, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’i sezon başında da kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak bu süreçte Beşiktaş’ın da bu transfer için ısrarcı olup tüm şartları zorlaması ve tıpkı Galatasaray gibi satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunması Aslan’ın işini zora sokmuştu. Benfica’nın oyuncuyu satmak istemesi sonrasında 2 kulüpten de böyle bir adımın gelmemesi sonrasında Fernandes, takımda kalmıştı.

Beşiktaş’ın orta sahaya Miralem Pjanic transferi yapması sonrasında Gedson’a Türkiye’den aday tek takım olarak kalan Cim Bom eski oyuncusunun yine peşine düştü. Başarılı orta sahayla çok geçmeden el sıkışan yönetim, Portekiz kulübünün inadını da sonunda kırmayı başardı.

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BENFICA'YA 1.5 MİLYON EURO

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Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi’nin, yıldız futbolcunun transferi konusunda oyuncunun ardından kulübüyle de el sıkıştığı öğrenildi. Gedson Fernandes’in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar’ın Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica’ya ödeyeceği rakam da belli oldu. Kulüp; Gedson Fernandes’in kiralık olarak transfer edilmesi için Benfica’ya toplamda 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

22 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Galatasaray’dan kazanacağı ücret de belli oldu. Ocak ayında Galatasaray’a transfer olması beklenen Gedson Fernandes’in Sarı-Kırmızılılar’dan sezon sonuna kadar 900 bin Euro maaş alacağı öğrenildi. Portekizli orta sahanın 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyeceği dönem için de Galatasaray’dan 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret kazanacağı ifade edildi. Tarafların resmi görüşmelerini en kısa süre içinde imzayla noktalaması bekleniyor.

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#Transfer#Gedson Fernandes#Galatasaray

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