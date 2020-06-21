Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi istatistikler

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Mehmet, Oğuz, Kana Biyik, Güray, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

Şampiyonluk şansı devam eden Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Antep ekibi ile kariyerinde 3.kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçtan 3 puan elde etmesi halinde liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmış olacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, seyir zevki yüksek geçmesi beklenen Galatasaray Gaziantep FK maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacak. 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.



Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.



Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER



Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.



Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.



Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak.



Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.



ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA



Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK



Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.