Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek! Osimhen, Sallai ve Jakobs statü gereği yok...

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.

- Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

- Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

- Ligdeki 4 maçta 14 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.