Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu

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Galatasaray ile Gaziantep FK, bugün saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçın VAR hakemi de belli oldu. Mücadelede VAR hakemi olarak Mert Güzenge, AVAR olarak ise Kemal Yılmaz görev yapacak.