Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugün saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçın VAR hakemi de belli oldu. Mücadelede VAR hakemi olarak Mert Güzenge, AVAR olarak ise Kemal Yılmaz görev yapacak.
Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi
O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi
Dar gelirliye destek hamlesi