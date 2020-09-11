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GeriFutbol Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:47 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

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