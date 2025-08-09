Galatasaray - Gaziantep FK maçının ardından Nihat Kahveci'den yıldız isme eleştiri! 'Yedek oturursa ben şaşırmam'

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Son şampiyon, Gaziantep'teki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'GALATASARAY NEDEN ALDI DEDİM'

"Eren Elmalı'nın da sağ ayakla gol atması enteresan. Eren Elmalı, İzlanda maçında muhteşem oynadı. Trabzonspor'daki performansını bir gram beğenmiyordum. 'Galatasaray neden aldı?' dedim. Galatasaray'a geldi, etrafındaki parçalar, onlara sağladığı uyum... Bambaşka bir performans sergiledi. Ayrıca sağ ayakla gol attı."

'YEDEK OTURURSA BEN ŞAŞIRMAM'

"Belki Sane yedek oturacak. Çünkü Osimhen geldiğinde Barış'ı sola atacaksın. Yunus'u da kesemezsin. Geçen sene Yunus'un olmadığı dönemde Galatasaray üretemedi. Sane yedek oturursa bu kadroda ben şaşırmam. Okan hoca Lemina-Torreira-Sara üçlüsünü oturttu. Kesmiyor orayı. Sane transferini de eleştirmem."

'ŞU AN BEKLENEN OYUNU OYNAMIYOR'

"Hem Lazio maçı hem bu maç... Sane beklentilerin altında kaldı ama uçacak. Manchester City'de yaptıkları belli. Guardiola gibi bir teknik direktörün verdikleri belli. Bayern Münih'te yaptıkları belli ama şu an beklenen oyunu oynamıyor. Ama oynayacak."

'GÜNAY İLE SEZON BİTMEZ'

"Sen ön tarafta Osimhen, Sane, Icardi ile oynayacaksın. Günay sakatlandı, Jankat ile kalede oynuyorsun. Öndeki 'Aman gol yemeyeyim' der. Kaleci olarak da seviyeyi yükselttiler. Donnaruma, Ederson, Alisson... Günay ile sezon bitmez. Lazio maçında Günay'ı beğenmedi. Defans arkasına atılan topta çıkıp çıkmaması... Geçen senenin ocak ayından beri alması gerekirdi Galatasaray."

'ZANIOLO'NUN GİRMESİ MESAJ OLABİLİR'

"Bugün Zaniolo'nun oyuna girmesi mesaj olabilir. Okan hoca 'Ben yararlanmak istiyorum' demiş olabilir. Ama kalitesinin altında oynuyor. İstikrarı bir türlü elde edemedi. Bana göre Galatasaray kadrosunda olmayacak. Eylül ayında gidebilir. Ama bugün oynattı Okan hoca."

'BIRAKIN ARTIK GALATASARAY'I'

"İki tane pozisyon penaltı. Kırmızı kart da kırmızı kart... Sorun ne? Üç pozisyona da üçte üç diyorum. Sevgili Fenerbahçe taraftarı Duran'ı ve En-Nesyri'yi ceza sahasında topla buluşmasını istiyor. Fenerbahçeli yöneticiler, bırakın artık Galatasaray'ı ve şu Asensio'yu da depodan çıkarıp getirin. Lazım. Galatasaray ile ilgili konuşmayı bırakın artık."