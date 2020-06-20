MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Gaziantep FK maçına hazır
GeriFutbol Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yaptığı son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle