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Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig
Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 09:34

Galatasaray Gaziantep FK maçı neden ertelendi sorusu, bu hafta pek çok futbolseverin kafasındaki soru işareti oldu. Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecekti. TFF tarafından alınan karara göre karşılaşma ertelendi. Peki, Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Galatasaray Gaziantep Fk maçı, Süper Lig fikstürüne göre 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacaktı. Karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın yeni tarihinin ilerleyen haftalarda TFF tarafından belirlenmesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig

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