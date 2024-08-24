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Galatasaray Gaziantep Fk maçı, Süper Lig fikstürüne göre 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacaktı. Karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Galatasaray Gaziantep Fk maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın yeni tarihinin ilerleyen haftalarda TFF tarafından belirlenmesi bekleniyor.