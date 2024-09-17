Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Gaziantep FK maçı ile 3'üncü Haftanın erteleme maçları tamamlanacak.Galatasaray, ligde 3. hafta erteleme maçında bugün Gaziantep FK’yi misafir edecek. 4’te 4 yapan Cimbom bugün de kazanıp F.Bahçe derbisine lider olarak çıkmanın planlarını yapıyor. Ancak Galatasaray bugünkü mücadele 5 futbolcusundan yararlanamayacak. İcardi ve Ziyech’in sakatlıkları devam ederken ligin 3. haftasından ertelenen Gaziantep maçı sonrası transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai statü gereği karşılaşmada görev alamayacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11 bilgileri

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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MUHTEMEL 11'LER