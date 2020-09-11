Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmedi ancak rakibini konuk ettiği tek karşılaşma berabere bitti. Geçen sezonun açılış haftasında Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12'den bu yana üst üste iki sezona mağlubiyetle başlamıyor. Açılışını iç sahada yaptığı son 15 Süper Lig sezonunun 14'üne ve son 10 sezonun tamamına kazanarak başlayan Galatasaray, bu süreçte tek yenilgisini Gaziantepspor'dan aldı.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de aldığı en farklı mağlubiyet, geçen sezonun açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti. Gaziantep FK geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında toplam 17 gol yedi.

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'ya attığı beş golün üçünde Sofiane Feghouli'nin doğrudan katkısı vardı.

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep FK maçı 12 Eylül Cumartesi akşam 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji'nin geçen sezon hem gol atıp hem de asist yaptığı tek Süper Lig maçı Galatasaray'a karşıydı. İlk hafta maçını evinde oynadığı son dört Süper Lig sezonuna galibiyetle giren Fatih Terim, son yenilgisini 1999/2000 sezonunda aldı.

Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara Ocak 2013'ten bu yana kaybetmiyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde çıktığı iki açılış maçını da deplasmanda toplam dokuz gol yiyerek kaybetti.

Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

Sahasındaki son 10 açılış maçını kazandı

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

Sadece 9 maçta gol atamadı

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.