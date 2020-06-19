Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile Gaziantep FK Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Galatasaray, 50 puanla 4. sırada yer alırken, konuk ekip Gaziantep FK ise 33 puanla 9. sırada bulunuyor. İşte, Galatasaray Gaziantep FK maçının tarihi...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

SUMUDİCA'DAN "GALATASARAY" YORUMU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından galibiyet ayrılmak istediklerini söyledi.

Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan sakatlıklardan dolayı üzüntüsünü ifade etti.

Galatasaraylı oyuncular Muslera ve Andone'nin yeniden sahalara dönemsini arzu ettiğini belirten Sumudica, rakiplerinin kadrosunda yaşanan sakatlıkların kimseyi yanıltmaması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Muslera Türkiye'nin en iyi kalecisi, Andone etkili bir forvet. Ancak rakibimiz tarihi boyunca Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüp. Bu doğrultuda kadro kuruyorlar ve kadrolarında birden fazla alternatif oyuncu bulunuyor. Hiçbir Galatasaray taraftarı, 'Musleramız yok, şampiyon olamayız' demiyordur. O yüzden hem bizim, hem de rakibimizin oynamayan oyunculardan ziyade oynayacak oyuncularla ilgilenmesi gerekiyor. Her iki takım da gücünü ve enerjisini saha içerisinde göstermek zorunda. Bizim onlara sorun çıkarmaya yetecek kadar güçlü yanlarımız var. İstanbul'a tatile gitmiyoruz, en güçlü taraflarımızla onlara karşılık vereceğiz. Hedefimiz 3 puan ancak olmazsa 1 puanla Gaziantep'e dönmek istiyoruz."

Sarı-kırmızılı takımla oynayacakları karşılaşmasının ne kadar zorlu geçeceğinin farkında olduklarını bildiren Sumudica, şöyle devam etti:

"Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Türkiye adına büyük bir şans olan Fatih Terim gibi tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisine ve takımına büyük saygım bulunuyor. Ancak biz oraya puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Kazanırsak büyük bir iş başarmış olacağız ve bunun farkındayız. Şunu herkes bilmeli ki 27 haftadır takımım her maçta sahaya futbolun güzelliklerini yansıtmak için çıktı. Kimse benim takımım hakkında olumsuz bir yorumda bulunmadı. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama Galatasaray karşısında asla 'kötü mücadele etti' dedirtmeyeceğiz."