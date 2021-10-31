Canlı Anlatım: Galatasaray - Gaziantep FK maçı

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor.
İlk yarı oynanıyor
Galatasaray: 0
Gaziantep FK: 0
Goller
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.
Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK ile 5. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.
Gaziantep FK 12 puanda
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.
Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.
Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
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