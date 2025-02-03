Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor! Şampiyon Oranlar Misli’de

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

MUHTEMEL 11’LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Arda, Viana, N’Diaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Mustafa, Kodro, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Sara, Barış Alper, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Gaziantep FK – Galatasaray

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan son 9 lig maçının 8’ini Galatasaray kazandı.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan son 10 lig maçının 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Galatasaray’ın Gaziantep FK deplasmanında oynadığı 5 maçın 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

Gaziantep FK iç sahada oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet almayı başardı.

Galatasaray oynadığı son 13 resmi maçın 12’sinde kalesini gole kapatamadı.

Gaziantep FK iç sahada oynadığı son 8 resmi maçta gol yemedi.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Fenerbahçe dün çok zor kazandı, bence bugünkü maç da zor geçecektir Galatasaray için. Özellikle Gaziantep'in iç sahada müthiş bir grafiği var. Selçuk İnan yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar, sahasındaki son 7 lig karşılaşmasının 6'sını kazandı. Galatasaray ise zaten oyun olarak problemli bir dönemden geçiyordu ve Ajax'a da kaybederek ilk 8 potasına kalamadılar Avrupa Ligi'nde. Üstelik bu kez Jakobs ve Yunus Akgün de yok. Nelsson da transfer görüşmeleri nedeniyle götürülmedi. Yeni transfer Morata ise yetiştirildi ve kadroda olacak. Okan Buruk'un ekibi bu tip dönemlerde hep reaksiyon göstermiştir. Başta dediğim gibi maç çok zor geçer fakat Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %52’si Galatasaray galibiyetinden yana.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Gaziantep FK kazanırına 5.69 yerine 5.99 oran verilirken maçın beraberliği 4.57 yerine 4.81 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Galatasaray’ın kazanmasına ise 1.26 yerine 1.32 oran veriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşamki müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise müsabakada forma giyemeyecek.

Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs'un da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

ASLAN, SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

GOL UMUDU OSİMHEN OLACAK

Galatasaray'ın Antep’teki en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı. Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

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BARIŞ ALPER, "DALYA"YA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı. Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

ÜST ÜSTE 27 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, yaptığı son 27 müsabakada da rakip fileleri sarstı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu. Bu süreçte ligde 49 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 53, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 19 golle en skorer takım konumunda bulunuyor.

LİGDE 12. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı. İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLARDA DA ÜSTÜN

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu. Gaziantep'te 5 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.