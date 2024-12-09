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Galatasaray galibiyet serisini 4'e çıkardı

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#Galatasaray#Basketbol#Spor
Galatasaray galibiyet serisini 4e çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 21:26

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Yalovaspor Basketbol'u 79-69 mağlup etti ve ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 79-69 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Livingston 15, Blumbergs 2, Palmer 14, Göksenin Köksal 6, Delgado 9, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 12, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 7, Cummings, Samet Geyik

Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Johnson 16, Kadir Bayram 14, Peterka 7, Sherfield 5, Hill 10, Boran Güler 4, Krampelj 3, Akif Egemen Güven 4

1. Periyot: 23-13

Devre: 40-31

3. Periyot: 66-57

 

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#Galatasaray#Basketbol#Spor

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