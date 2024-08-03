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Galatasaray, Gabriel Sara’yı transfer etti! İmzalar atıldı, maliyeti belli oldu

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#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer
Galatasaray, Gabriel Sara’yı transfer etti İmzalar atıldı, maliyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 20:42

Galatasaray, Norwich City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

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Galatasaray, Norwich City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında resmi imzalar az önce atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Oyuncu bu gece saat 00.30’da İstanbul’da olacak.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

2022 yazında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sara, orta sahanın yanı sıra birçok bölgede forma giyebiliyor.

Norwich formasıyla toplam 96 maça çıkan Sara, 21 gol atıp 17 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'te sezonun 11'ine seçilmişti.

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#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer

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