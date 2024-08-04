Galatasaray, Gabriel Sara'yı 5 yıllığına kadrosuna kattı! Brezilya oyuncu en pahalı transfer oldu

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Galatasaray, Norwich City’den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer ettiğin KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Sarı kırmızılı ekip, 5 yıllık anlaşma sağlanan oyuncuya ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

Gabriel Sara, 17 milyon Euro'ya transfer edilen Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

2022 yazında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sara, orta sahanın yanı sıra birçok bölgede forma giyebiliyor.

Norwich formasıyla toplam 96 maça çıkan Sara, 21 gol atıp 17 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'te sezonun 11'ine seçilmişti.