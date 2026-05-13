Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırgan kim?

Haberin Devamı

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREİRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Lucas Torreira'ya yönelik saldırının detaylarını böyle açıkladı;

Lucas Torreira dün akşam saatlerinde yumruklu bir saldırıya uğradı. Dün saatler 18.45'i gösterdiğinde Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında yaşandı söz konusu olay. Lucas Torreira, kız arkadaşı İ.B ile birlikte mekandan çıktığı sırada karşılarına İ.B'nin daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve hakkında da kasten yaralama suçundan suç kaydı bulunan Yusuf Y. çıktı ve ardından sözlü bir münakaşa yaşandı.

Sözlü münakaşanın ardından Yusuf Y., Lucas Torreira'ya yumruk attı. Ardından Torreira'nın yanında bulunanlar da bir karşı atakta bulundular. Aralarındaki kavganın büyümesinin ardından da Yusuf Y. taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ama o sırada mekanın güvenlik görevlileri tarafından taksi durduruldu ve polis ekiplerine haber verildi. Yusuf Y. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Lucas Torreira'nın da ifadesine başvuruldu.

Haberin Devamı

Bundan sonra bir soruşturma süreci söz konusu olacak. İfadelerinin alınmasının ardından da bugün adliyeye sevk edilmesi olası ihtimaller arasında.

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.