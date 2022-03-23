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Galatasaray futbolcusu Erick Pulgar Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

#Pulgar#Koronavirüs#Şili
Galatasaray futbolcusu Erick Pulgar Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Erick Pulgar, koronavirüse yakalandığı için Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

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Şili Futbol Federasyonu, Erick Pulgar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 28 yaşındaki oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Pulgar haricindeki bütün kadronun test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

24 Mart'ta Brezilya ile karşılaşacak olan Şili'de Pulgar'ın yerine kadroya Colo Colo forması giyen ESteban Pavez dahil edildi.

Galatasaray'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar, Süper Lig'de 4 maçta yalnızca 138 dakika Sarı-kırmızılı formayı giydi.

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#Pulgar#Koronavirüs#Şili

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