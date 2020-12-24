Galatasaray Futbol Takımı doktorlarından Erman Büyükgök sözleşmesini feshetti

Spor Arena Detay | Galatasaray Futbol Takımı doktorlarından Erman Büyükgök, 9 aydır primleri yatmadığı için TFF'ye ihtarname yollamıştı.

TFF kayıtlarına göre; Büyükgök, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini 17 Aralık'ta tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray'a dava açacağı öğrenilen Büyükgök, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, başta Fatih Terim olmak üzere kulüp çalışanlarına veda ederek, "Yuvamı ve ikinci ailemi bırakma kararı almama güçtü. Yasal haklarımla ilgili aksaklıklar bu zor ama profesyonel kararı almama neden oldu. Hayat bazen ayrılıklar gerektiriyor. Severek ayrılanlar yine bir zaman diliminde diyerek, yuvama şimdilik veda ediyorum. Kalbim hep burada olacak." ifadelerini kullandı.