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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: Young Boys'u ciddiye alıyoruz

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Young Boys
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: Young Boysu ciddiye alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sezona iyi başlamamasına rağmen rakibin tehlikeli bir takım olduğunu söyledi.

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün bugünkü Young Boys maçı ile ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Trabzonspor’un da İsviçre takımlarıyla eşleştiğini hatırlatırken “Kaderin bir cilvesi. Bu eleme turlarında üç temsilcimiz İsviçre takımlarıyla oynuyor. Açılışı biz yapıyoruz. İnşallah oradan ikinci maç için umutlu ve burada da turu geçmemize destek olacak bir sonuçla döneriz” dedi.

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Ergün rakibin sezona iyi başlamamış olmasına rağmen geçen sezonun şampiyonu olduğunu vurgularken “Tehlikeli oyuncuları olan, ciddi bir futbol ekolü. Çok ciddiye alıp, hata yapmadan alabileceğimiz en iyi sonuçla ikinci maça umutlarımızı taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı idareci, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına hazır olduklarını belirterek “Finansal açıdan da Şampiyonlar Ligi’nin getirileri çok yüksek. Hem finansal açıdan bu getirileri yakalamak hem de manevi anlamda taraftarımızı tatmin edecek bir şekilde Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Young Boys

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