Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi

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ÖZEL| Murat Sancak, çekilme kararının alındığı o 18 dakikada neler yaşandığını açıkladı! 'Eğer hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ı dinlemediyse vay onun haline, ensesindeyim!' Haberi görüntüle