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Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Frankowski#Transfer
Galatasaray, Frankowski transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:17

Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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FRANKOWSKİ'DEN G.SARAY TARAFTARINA MESAJ

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladıği Przemysław Frankowski, uçaktan taraftarlara 'Merhaba Galatasaray ailesi' diyerek ilk mesajı gönderdi.

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#Galatasaray#Frankowski#Transfer

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