Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
FRANKOWSKİ'DEN G.SARAY TARAFTARINA MESAJ
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladıği Przemysław Frankowski, uçaktan taraftarlara 'Merhaba Galatasaray ailesi' diyerek ilk mesajı gönderdi.
🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Przemysław Frankowski’den, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/Njr64SNdIm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025