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Galatasaray, Francisco Moura için yeniden devrede!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Moura#Galatasaray
Galatasaray, Francisco Moura için yeniden devrede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

Portekiz basınından A Bola savunma dışında ora sahanın solunda ve sol açıkta da oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların bu kez transferde daha kararlı olduğunu öne sürdü.

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Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve play-off’u geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak olan Galatasaray ile ilgili Avrupa basınında çıkan transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Portekiz’de yayın yapan A Bola sarı kırmızılıların Famalicao forması giyen sol bek Francisco Moura için yeniden devreye girdiğini ve bu kez transferde daha kararlı olduğunu öne sürdü.

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Haberde Galatasaray’ın orijinal sol bek olarak kadrosunda sadece Derrick Köhn’ün yer aldığı ve bu nedenle bu bölgeye takviye yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Moura için Famalicao’nun beklentisinin 10 milyon Euro olduğuna da dikkat çekildi. A Bola ayrıca Galatasaray’ın oyuncu için henüz resmi teklif iletmediğini ancak devreye girmesi durumunda Moura’nın bunu değerlendirmek istediğini de yazdı. Kulübü ile sözleşmesi 2027’de sona erecek olan ve orta sahanın solu ile sol açık da oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 36 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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#Transfer#Moura#Galatasaray

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