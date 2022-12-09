Galatasaray forveti Gomis'ten oyuncu ıslıklanmasıyla ilgili açıklama

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Galatasaray'ın Antalya kamp çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gomis'in sözleri şu şekilde:

Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız sadece 11 futbolcuyla şampiyon olunmuyor. Galatasaray'da Icardi, Seferovic gibi golcüler olmalı. Sadece forvetlerle şampiyon olmuyorsanız. Icardi sakatlıktan dönünce daha çok gol atacaktır. Kerem mesela. İyi performans sergiliyor. Barış Alper de öyle. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Biz her gün iyi bir şekilde antrenmanları yapıp, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.

"10-15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

İlk geldiğim sene çok fazla gol attım ancak tabii futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Bir forvetin geleceği düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'da oynuyorsanız bunu hak etmelisiniz. Ben bu sene hala 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Benim de bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor.

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Takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesiyim. Genç oyunculara rol model olduğumu düşünüyorum. Emre çok iyi bir örnek. Rezerv ligde başladı. Hem çok iyi başladı hem goller atıyor.

Burada Juan Mata gibi onlara örnek oluşturacak bir insan da var. Kendi aramızda sevgi ve saygıyı oluşturarak en iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Yunus daha iyisini gösterecektir.

"2 SENE DAHA OYNARIM"

Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bana büyük bir sevgi gösteriyor. Okan hocamızın Galatasaray'la bir hikayesi var. Ben de ona yardımcı olursam bu süreçte çok mutlu olurum.

OYUNCULARIN ISLIKLANMASI HAKKINDA: "SABIRLI OLUNMASI GEREKİYOR"

Genç oyunculardaki durum için sabırlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. Galatasaray'a dönersek Barış kendisini çok daha fazla geliştirdi, çok daha ileriye gidebilir. Kerem geçen seneden beri çok iyi oynuyor. Aynı şekilde devam edebilir. Yunus yeni kontrat yaptı. Daha da odaklanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sabırlı olmamız gerekiyor. Geçen oynadığımız maçta kalecimize ıslıklar vardı.

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