Galatasaray formasında dikkat çeken detay

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Galatasaray, "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’ın 14 Eylül Cumartesi günü oynanan Rizespor maç öncesine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmediği sponsorluk anlaşmasının yasa dışı bir bahis sitesinin adını taşıması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Galatasaray Kulübü bu anlaşmanın KAP bildirimini Pazar günü yapmıştı. Galatasaray bugün ise "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar, anlaşmanın askıya alınmasının ardından Gaziantep FK maçında sahaya sırtta sponsor ismi yer almayan formalarda çıktı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."