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Galatasaray formasında dikkat çeken detay

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#Galatasaray#Süper Lig#Sponsor
Galatasaray formasında dikkat çeken detay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 20:37

Galatasaray, "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk anlaşmasını askıya alırken Gaziantep FK maçına sahaya sırt sponsoru bulunmayan formalarla çıktı.

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Galatasaray, "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’ın 14 Eylül Cumartesi günü oynanan Rizespor maç öncesine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmediği sponsorluk anlaşmasının yasa dışı bir bahis sitesinin adını taşıması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Galatasaray Kulübü bu anlaşmanın KAP bildirimini Pazar günü yapmıştı. Galatasaray bugün ise "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar, anlaşmanın askıya alınmasının ardından Gaziantep FK maçında sahaya sırtta sponsor ismi yer almayan formalarda çıktı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

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#Galatasaray#Süper Lig#Sponsor

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