Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Galatasaray MCT Technic ile Igokea m:tel, FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 1. hafta maçında karşılaştı.
Temsilcimiz evinde oynadığı karşılaşmayı 92-84 kazandı.
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)
Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6
Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3
1. Periyot: 21-18
Devre: 43-45
3. Periyot: 72-55
Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)