Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Güncelleme Tarihi:

#FIBA Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Basketbol
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 22:04

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 1. hafta maçında sahasında Igokea m:tel'i 94-82 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic ile Igokea m:tel, FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 1. hafta maçında karşılaştı. 

Temsilcimiz evinde oynadığı karşılaşmayı 92-84 kazandı. 

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6

Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-45

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)

