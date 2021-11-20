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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 10'unla yıkacak! Derbide Fatih Terim'in hücum planı...

#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Ali Naci Küçük

Ezeli rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Terim’den Feghouli’ye kritik görev. Morutan’ı hamle oyuncusu olarak kullanacak olan Fatih Terim’in 10 numara pozisyonunda Sofiane Feghouli’ye görev vermesi bekleniyor. Kanatlarda Kerem ile Halil, santrforda ise Muhammed olacak.

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Derbide 52 bin kişilik seyirci desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak olan Galatasaray’da tek hedef galibiyet... Dev maçta kazanarak Fenerbahçe’ye karşı iç sahada hem 7 yıllık galibiyet özlemini bitirmek hem de lider Trabzonspor ile puan farkını eritmek isteyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyun planı ve kadrosunu da 3 puan üzerine oluşturdu. Dolu tribünler önünde taraftarlarının da desteği ile Fenerbahçe karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, hücum futbolunu ön planda tutan bir taktikle sahada olacak.

Morutan kulübede başlayacak

Milli arada hücumsal etkinliği, verimliliği artırmak adına çalışmalar yapan Fatih Terim yarınki karşılaşmada önemli hamlelere imza atacak. Galatasaray’da Olimpiu Morutan, Fenerbahçe derbisinde hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Rumen futbolcu yerine Fatih Terim’in forvet arkası yani 10 numara pozisyonunda Sofiane Feghouli’yi kullanması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam kanatlarda ise milli takımda yıldızlarını parlatan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ikilisini kullanacak.

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Gol umudu Mustafa Muhammed

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Fatih Terim en uçta ise geçen sezon Kadıköy’deki maçta galibiyeti getiren gole imza atan Mustafa Muhammed’e görev verecek. G.Saray’da bu sezon ligde attığı 4 golle takımın en skorer ismi olan Mustafa Muhammed, Fenerbahçe maçında golünü atarsa 10 yıl aradan sonra bir ilki başaracak. Sarı kırmızılılarda 2011-12’deki Johan Elmander’in performansından buyana ezeli rakibe karşı üst üste 2 Süper Lig maçında da gol atan oyuncu bulunmuyor. Orta sahada ise Berkan Kutlu-Alexandru Cicaldau ikilisi forma giyecek. Galatasaray’da Sacha Boey’in tedavisinin halen devam etmesi nedeniyle savunma dörtlüsü ise Fenerbahçe derbisinde de değişmeyecek. Savunma sağ bek Yedlin, sol bek Van Aanholt, stoper ikilisi Nelsson-Marcao’dan oluşacak.

GERiDEN GELiP EN ÇOK PUANI G.SARAY TOPLADI

Süper Lig’de bu sezon geri düştüğü maçlarda en fazla puan çıkaran takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar geride kalan 12 haftalık periyotta yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyerek 10 puan toplamayı başardı. Üstelik sarı kırmızılılar geçen sezonun tamamında ulaştığı sayıyı 12 hafta sonunda geride bıraktı. Geçen yıl 40 maça çıkan Cimbom bu istatistikte 9 puanı hanesine yazdırabilmişti.

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YERLiLER SUSTU DERBiNiN GOLLERiNi YABANCI OYUNCULAR ATTI

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· G.Saray-F.Bahçe rekabetinde son 10 sezonda oynanan 26 derbiye yabancı futbolcular damga vurdu.

· Son 26 maçta atılan 47 golün 35’ini (yüzde 74) yabancı oyuncular kaydetti. 11 gol yerlilerden gelirken, 1 kişi kendi kalesini vurdu.

· F.Bahçe’nin 22 golünün 19’unu yabancı, 3’ünü ise yerliler filelere gönderdi.

· G.Saray’ın 25 golünün 16’sını yabancı, 8’ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

· 2 takımın mevcut kadrolarında sadece Muhammed rekabette daha önce gol attı.

FATiH TERiM RAHAT PEREiRA’NIN iSE KOLTUĞU TEHLiKEDE

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Fenerbahçe ile oynanacak dev maç öncesi Galatasaray’ın en büyük kozu Fatih Terim olacak. İşte Terim’in tartışılan Pereira’ya göre öne çıkan artıları.

TAKIMIN TEK PATRONU O

· Camiada çatlak ses yok.

· Pereira’nın koltuğu tehlikede terim ise rahat.

GENÇLER ÇOK FORMDA

· Takım ligde ilk kez tam dolu statta oynayacak

· Genç oyuncuları milli takımdan formda döndü.

KADIKÖY’DE 2’DE 2

· Son maçı kazandı, Kadıköy’de 2’de 2 yaptı.

· 7 maçlık kazanamama serisini bitirmekte kararlı.

DERBiDE ÇIKAN OLAYLARIN FATURASI 2 TAKIM iÇiN DE AĞIR OLDU

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· Ligin 2 Büyük kulübü G.Saray ile F.Bahçe arasında son 10 sezonunda oynanan derbilerdeki olaylar nedeniyle 2 takıma da ağır fatura çıktı. PFDK sarı lacivertlilere 2 milyon 530 bin 750, Galatasaray’a ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi.

· Fenerbahce 7, Galatasaray’a ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı

· Engin Baytar 11, Fatih Terim 10, Hasan Şaş, Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8’er maç ceza aldı.

69- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerinde 69. derbisine çıkacak. Terim önceki 68 derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 yenilgi gördü.

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12- Fenerbahçe ile 34. kez rakip olacak Fatih Terim, geride kalan 33 maçta 12’şer galibiyet ve beraberlik yaşarken 9 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

2- Fenerbahçe’ye rakip olduğu son lig maçını1-0 kazanan Fatih Terim, 1999’dan bu yana ilk kez sarı lacivertli ekibi üst üste 2 karşılaşmada mağlup etmek istiyor.

4-  Terim F.Bahçe’ye karşı ligde iç sahada en son galibiyetini 16 Aralık 2012’de 2-1’le aldı. Terim’le G.Saray’ın ev sahibi olduğu sonraki 4 maç berabere tamamlandı.

10- G.Saray ile F.Bahçe arasında seride kalan 10 sezonunda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fatih Terim, PFDK’dan 10 maç ceza aldı. 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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